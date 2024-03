Junge Familie bei Autounfall schwer verletzt

Autofahrer prallt gegen Baum und wird eingeklemmt

Ein 20-Jähriger ist mit seinem Auto in Glauchau (Landkreis Zwickau) gegen einen Baum geprallt und dabei schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, kam der Fahrer mit dem Auto am Sonntagabend nach einer Linkskurve von der Straße ab. Daraufhin prallte der Wagen gegen einen Baum. Durch den Aufprall wurde der 20-Jährige in dem Auto eingeklemmt. Einsatzkräfte der Feuerwehr befreiten ihn. Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.