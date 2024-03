Der Verkehr über A42-Kanalbrücke rollt wieder beidseitig

Flucht vor der Polizei: Mann versteckt sich in Mülltonne

Ein mutmaßlicher Dieb hat sich auf seiner Flucht vor der Polizei erfolglos in einer Mülltonne versteckt. Der 22-Jährige sei in der Nacht zum Samstag mit weiteren Menschen mit einem Auto in einem Industriegebiet in Dortmund unterwegs gewesen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Als eine Streife auf den Wagen aufmerksam geworden sei, habe dieser beschleunigt. Die Polizei habe das verdächtige Auto bis zu einem Firmengelände verfolgt. Dabei handelte es sich laut einem Polizeisprecher um einen Schrottplatz.