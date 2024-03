Vater schlägt Kind: Polizei ermittelt wegen Körperverletzung

Mann wird geschlagen und gewürgt: Drei Verdächtige in U-Haft

Nachdem sie mutmaßlich einen Mann in einer Flüchtlingsunterkunft in Sigmaringen gewürgt und geschlagen haben, sind drei Verdächtige in Untersuchungshaft gekommen. Das teilte die Polizei zusammen mit der Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Auf Anordnung eines Haftrichters kamen die drei Verdächtigen demnach am Dienstagnachmittag in Untersuchungshaft. Die Ermittlungsgruppe Asyl ermittelt unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung.