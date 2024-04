Bearbeitung von Steuererklärungen: 51 Tage durchschnittlich

Steuererklärungen gehören meist nicht zu den Lieblingsbeschäftigungen. Wie lange befassen sich dann die Finanzämter damit? Mit welchen Unterschieden in den Bundesländern?

Hessens Finanzämter haben laut dem Bund der Steuerzahler im Jahr 2023 eingereichte Steuererklärungen für 2022 durchschnittlich in 50,8 Tagen bearbeitet. Das seien 1,1 Tage mehr gewesen als ein Jahr zuvor, teilte der Verband am Mittwoch mit. Nur in vier anderen Bundesländern hätten sich die Bearbeitungszeiten ebenfalls verlängert. Im bundesweiten Ranking bedeute dies für Hessen «eine leichte Verschlechterung auf Mittelfeldplatz 9. Spitzenreiter ist Berlin mit durchschnittlich 39 Tagen», ergänzte der Bund der Steuerzahler. Am längsten warten mussten den Angaben nach im Durchschnitt die Steuerzahler in Niedersachsen und Baden-Württemberg mit 54 Tagen.

Er hatte nach eigenen Angaben in diesem Frühjahr bundesweit die Landesfinanzministerien befragt. «Für Nordrhein-Westfalen liegen keine genauen Angaben vor - dort wurde nur eine Spanne ermittelt», hieß es weiter. Der Vorsitzende des Verbandes in Hessen, Joachim Papendick, erklärte, in seinem Bundesland gebe es «offensichtlich noch Nachholbedarf gegenüber den Finanzverwaltungen anderer Länder. Schließlich darf es nicht vom Wohnort abhängen, wie schnell die Bürgerinnen und Bürger ihren Steuerbescheid erhalten.»

Das Landesfinanzministerium in Wiesbaden bestätigte am Mittwoch die durchschnittliche Bearbeitungszeit von rund 51 Tagen bei Steuererklärungen für 2022. Zugleich verwies es auf Mehrbelastungen in den Finanzämtern von den steuerlichen Hilfen zur Bewältigung der Folgen von Corona-Pandemie und Ukraine-Krieg bis hin zur Grundsteuerreform.