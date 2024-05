Einigung bei Tarifverhandlungen im Einzelhandel in Hamburg

Verdi kündigt neue Warnstreiks im Hamburger Einzelhandel an

Im festgefahrenen Tarifkonflikt des Hamburger Einzel- und Versandhandels hat die Gewerkschaft Verdi für Freitag neue Warnstreiks angekündigt. Aufgerufen sind die Beschäftigten der Textilkette H&M. Nach einer Kundgebung vor der Deutschlandzentrale in der Spitaler Straße soll ein Demonstrationszug zum Gewerkschaftshaus am Besenbinderhof führen. Erwartet würden «auch Streikende aus Filialen in Niedersachsen, Bremen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern», teilte die Gewerkschaft am Donnerstag in Hamburg mit.