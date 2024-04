Home

Unfall: Radfahrer gerät in Gleise und stürzt: Schwer verletzt

Ein 59-jähriger Radfahrer ist in Berlin-Mitte in Straßenbahngleise geraten und schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war der Radfahrer am Mittwochnachmittag in der Invalidenstraße unterwegs. Beim Wechsel von der Radspur auf die linke Spur geriet er mit dem Rad in die Gleise. Rettungskräfte brachten den Mann mit Verletzungen am Kopf und am Oberkörper zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Wegen des Unfalls wurde die Straße für rund zwei Stunden voll gesperrt. Dabei kam es auch zu Einschränkungen im Straßenbahnverkehr der Linien M5, M8 und M10.

Ein Rettungswagen der Feuerwehr fährt auf einer Straße. © Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Symbolbild

Bereits am Montag kam es zu einem tödlichen Unfall, bei dem ein Radfahrer zuvor in die Gleise geraten war. Dadurch prallte der 68-jährige Radfahrer gegen den hinteren Teil einer entgegenkommenden Tram. Er erlag seinen Kopfverletzungen noch am Unfallort.

