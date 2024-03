Verdächtige festgenommen nach Angriff auf Mann an Haustür

Mann nach mutmaßlichem Hammer-Angriff auf Ehefrau in U-Haft

Weil er seine Ehefrau mit einem Hammer in einer Arztpraxis in Niederbayern angegriffen haben soll, sitzt ein 80-Jähriger in Untersuchungshaft. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, soll der Mann die 77-Jährige in der Praxis in einer Klinik in Simbach am Inn (Landkreis Rottal-Inn) am Montag am Kopf verletzt haben. Die Frau erlitt demnach eine Gehirnerschütterung und eine Platzwunde.