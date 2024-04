Home

Regional

Bayern

Frauen: Schwermer leitet DFB-Pokalfinale der Fußballerinnen

Schwermer leitet DFB-Pokalfinale der Fußballerinnen

Schiedsrichterin Miriam Schwermer leitet am 9. Mai das DFB-Pokalfinale der Fußballerinnen zwischen Meister FC Bayern München und Titelverteidiger VfL Wolfsburg in Köln. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund am Donnerstag mit. Der 29 Jahre alten Unparteiischen aus Ballenstedt in Sachsen-Anhalt assistieren Katrin Rafalski und Katharina Kruse. Als Vierte Offizielle fungiert Christine Weigelt.

Alexandra Popp (l) vom VfL Wolfsburg und Giulia Gwinn vom FC Bayern München stehen neben dem Pokal vor dem Deutschen Sport und Olympiamuseum. © Rolf Vennenbernd/dpa

Schwermer hat in ihrer Karriere bereits 18 DFB-Pokalspiele der Fußballerinnen geleitet. In dieser Saison war sie bei zwei Spielen im Einsatz, unter anderem beim Achtelfinale des VfL Wolfsburg gegen den SV Werder Bremen (5:0). Seit 2014 ist sie in der Bundesliga aktiv.

© dpa