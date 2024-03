Polizei hat Autoposer am «Car-Freitag» im Blick

Mehr als 1000 Teilnehmer beim «Car-Freitag» in Forchheim

Die Polizei in Bayern hat die Tuningszene besonders in den Blick genommen. Denn am «Car-Freitag» kam es auch im Freistaat zu Treffen von Autoposern - etwa im oberfränkischen Forchheim mit mehr als 1000 Teilnehmern. Am Freitagabend hätten sich vermehrt Angehörige der Szene auf den Weg in die Stadt gemacht, teilte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberfranken am Samstag mit. Bei den Kontrollen habe man rund 20 Verstöße festgestellt.