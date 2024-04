CSU wirft Aiwanger Blockade von Volocopter-Umzug vor

AfD-Vertreter: Beschädigung der Landtagspräsidentin legitim

AfD-Landesvize Martin Böhm hat im Zuge der Diskussion um den umstrittenen Landtagsabgeordneten Daniel Halemba erklärt, es sei erstrebenswert, die Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) zu beschädigen. «Diese Person (die in jeder Rede ihren abgrundtiefen Hass gegen uns um Ausdruck bringt) zu beschädigen, ist legitimes politisches Ziel und auch in so einem Fall zwingend Teil einer Abwägung», heißt es wörtlich in einem Schreiben an Parteimitglieder, in dem Böhm eine Frage beantwortet.