Betrug an Geldautomat: Fünf Verdächtige gefasst

Sie sollen Pin-Nummern an Geldautomaten ausgespäht und Menschen dann um ihr Geld betrogen haben: Die Polizei in Mittelfranken hat nach einem Vorfall in Schwabach fünf mutmaßliche Betrüger im Alter zwischen 24 und 37 Jahren gefasst, wie ein Sprecher der Polizei am Donnerstag mitteilte.

Ein Polizeiwagen steht in der Innenstadt. © Peter Kneffel/dpa/Symbolbild

Auf die Schliche gekommen ist die Polizei den Verdächtigen, nachdem ein 83-Jähriger in Schwabach betrogen wurde. Der Senior wollte in der vorigen Woche in einer Bank Geld abheben, als sich mehrere Personen direkt hinter ihm befanden. Kurz nach Eingabe seiner Pin-Nummer hätten ihn die Personen angesprochen und auf am Boden liegende Geldscheine hingewiesen. Der Mann habe zunächst keinen Verdacht geschöpft und die Banknoten aufgehoben. Kurz darauf habe er bemerkt, dass seine Bankkarte weg war und deshalb die Polizei verständigt. Nur wenig später hätten Polizisten die fünf Verdächtigen in einem Auto bei Wendelstein (Landkreis Roth) gestoppt und vorläufig festgenommen. Die Ermittler haben demnach Hinweise darauf, dass die Verdächtigen bereits in mehreren weiteren Fällen im ganzen Bundesgebiet ähnlich vorgegangen sind. Die Verdächtigen befinden sich mittlerweile in Untersuchungshaft.

