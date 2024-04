Home

Regional

Baden-Württemberg

Fußball: Hoffenheim verleiht U20-Nationaltorwart nach Fürth

Hoffenheim verleiht U20-Nationaltorwart nach Fürth

Das deutsche Torwart-Talent Nahuel Noll wechselt für ein Jahr auf Leihbasis vom Bundesligisten TSG 1899 Hoffenheim zum Zweitligisten SpVgg Greuther Fürth. Dies teilten die beiden Clubs am Mittwoch mit. «Nahuel hat im Gespräch mit uns einen sehr guten und klaren Eindruck gemacht. Er kennt die Spielweise mit einer hohen Verteidigungslinie und gleichzeitig einem ballsicheren Aufbau, was ihm die Anpassung an unser Spiel vereinfachen wird», sagte Fürths Trainer Alexander Zorniger.

Hoffenheims Torhüter Nahuel Noll. © Uwe Anspach/dpa/Archivbild

In Hoffenheim hat der 21-Jährige einen langfristigen Vertrag bis 2027. An dem langjährigen Stammtorhüter Oliver Baumann gibt es derzeit bei der TSG kein Vorbeikommen. «Nahuel ist auf der Torhüterposition ein Toptalent, das sehr viel Potenzial in sich trägt und noch eine spannende Zukunft bei uns in Hoffenheim vor sich hat», sagte Pirmin Schwegler als Hoffenheims Leiter Profifußball. Stammtorhüter Baumann hat in der laufenden und in der vergangenen Saison kein Bundesliga-Spiel verpasst.

© dpa