Bestes EM-Ambitionen kollidieren mit eigenen Urlaubsplanung

Lkw gerät in Brand: Autobahn gesperrt

Ein Lastwagen ist auf der Autobahn 8 bei Pforzheim in Brand geraten. Menschen kamen bei dem Vorfall zwischen den Anschlussstellen Karlsbad und Pforzheim-West nicht zu Schaden, wie ein Polizeisprecher am Mittwochabend auf Anfrage berichtete. Um den Feuerwehreinsatz abzusichern, wurde die Fahrbahn in Richtung Stuttgart komplett gesperrt. Die Sperrung dauerte am Abend an. Es kam auf der üblicherweise stark befahrenen Strecke zu einem langen Stau.