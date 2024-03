Home

Arbeitsmarkt: Arbeitslosigkeit im März leicht gesunken

Die Zahl der Arbeitslosen in Baden-Württemberg ist im März im Vergleich zum Februar um 1,2 Prozent auf rund 265 296 gesunken. Die Arbeitslosenquote liege weiterhin bei 4,2 Prozent, teilte die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Donnerstag in Stuttgart mit. Vor einem Jahr hatte die Quote bei 3,8 Prozent gelegen. Die Bundesagentur griff für die Statistik auf Datenmaterial zurück, das bis zum 13. März vorlag.

Das Logo der Bundesagentur für Arbeit (BA) steht auf einer Säule vor der Zentrale. © Daniel Karmann/dpa

Der Rückgang sei in diesem Jahr nur etwa halb so hoch ausgefallen wie sonst im März üblich. Gründe für die geringe Frühjahrsbelebung am Arbeitsmarkt sind laut der Regionaldirektion unter anderem die schwache Konjunktur in der Industrie, insbesondere im Baugewerbe.

