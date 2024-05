Aktivisten im Verdacht: Stuttgarter Metzgerei beschmiert

Aras bedauert Vorfall am AfD-Infostand

Nach dem Angriff auf AfD-Politiker in Stuttgart hat Landtagspräsidentin Muhterem Aras jede Form von Gewalt in der politischen Auseinandersetzung verurteilt. «Ich bedaure es sehr, dass es am Stand der AfD-Fraktion zu Störungen kam», teilte die Grünen-Politikerin am Donnerstag mit. «Der offene Austausch und das Aushalten von unterschiedlichen Meinungen gehören in der Demokratie dazu. Ich verurteile jede Form von Gewalt, egal aus welcher Richtung sie kommt und gegen wen sie sich richtet.» Gewalt könne und dürfe nie ein Mittel der politischen Auseinandersetzung sein.