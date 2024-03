New York soll eine City-Maut bekommen

Winterplan am BER: Miami kommt hinzu, Washington fällt weg

Miami, Dubai oder Kairo: Über den Winter kommen am Hauptstadtflughafen BER einige Warmwetterziele hinzu. Ab der Umstellung vom Sommer- auf den Winterflugplan am kommenden Sonntag fliegt etwa die norwegische Fluggesellschaft Norse Atlantic Airways ein Mal pro Woche in die Florida-Metropole, wie die BER-Betreiber am Donnerstag mitteilten. Über die Lufthansa-Tochter Eurowings gibt es von Schönefeld aus zudem erstmals einen Linienflug nach Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Der englische Anbieter Easyjet fliegt wiederum zweimal pro Woche in die ägyptische Hauptstadt.