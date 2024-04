Buckelwal in der Flensburger Förde gesichtet

Nabu für Verbot: Miesmuschel-Fischerei in Flensburger Förde

Der Umweltverband Nabu hat ein generelles Verbot der Miesmuschel-Fischerei in der Flensburger Förde gefordert. In einem Brief an Schleswig-Holsteins Fischereiminister Werner Schwarz (CDU) habe der Verband auf das Beispiel Dänemarks verwiesen, teilte der Nabu am Freitag mit.