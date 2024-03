Kind krank: Werden Eltern oder das Kind krankgeschrieben?

Berufstätige Mütter viel öfter zu Hause bei kranken Kindern

Mütter kümmern sich nach Erhebungen der Barmer-Krankenkasse wesentlich häufiger um ihre kranken Kinder als Väter. Wie die Ersatzkasse am Mittwoch in Schwerin mitteilte, stellten Frauen in Mecklenburg-Vorpommern etwa dreimal häufiger Anträge auf Kinderkrankengeld als Männer. Allein bei der Barmer, die mit 267.000 Versicherten zweitgrößte gesetzliche Krankenkasse des Landes ist, seien im Jahr 2022 etwa 41.000 solcher Anträge eingereicht worden. Bis Ende September dieses Jahres seien es 23.500 gewesen. Wegen der Infektionswelle zum Ende des Jahres hin werde aber noch mit einer spürbaren Zunahme gerechnet, sagte Barmer-Landeschef Henning Kutzbach.