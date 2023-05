NFC ist ein Funkstandard, der es Smartphones und anderen mobilen Geräten ermöglicht, eine drahtlose Datenübertragung herzustellen. Die Technik kommt zum Beispiel bei kontaktlosem Bezahlen mit dem Smartphone zum Einsatz. Du möchtest wissen, ob Dein Handy NFC-fähig ist? In diesem Artikel erfährst Du, ob Dein Modell diese Funktion unterstützt und erhältst viele weitere nützliche Infos zum Thema NFC.

Ist Dein Handy NFC-fähig? So findest Du es heraus

Woher weißt Du, ob Dein Handy NFC-fähig ist?

Grundsätzlich gilt: Wenn Du ein relativ neues Smartphone oder eine Smartwatch hast, kannst Du davon ausgehen, dass diese Geräte NFC-fähig sind. Mit der folgenden Schritt-für-Schritt-Erklärung findest Du es aber ganz sicher heraus:

Für Android-Smartphones

Schritt 1: Öffne zuerst die „Einstellungen“.

Schritt 2: Gehe jetzt auf „Verbindungen“. Ist Dein Android-Smartphone NFC-fähig, kannst Du hier NFC aktivieren oder deaktivieren.

Schritt 3: Da es so viele verschiedene Android-Smartphones gibt, kannst Du alternativ auch Folgendes versuchen: Öffne die „Einstellungen“, gehe dann auf „Einstellungen durchsuchen“ und tippe dort „NFC“ ein. Sollte jetzt kein Suchergebnis auftauchen, ist Dein Smartphone leider nicht NFC-fähig.

Für iOS-Smartphones

Bei den Smartphones von Apple lässt sich in den Einstellungen bedauerlicherweise nicht ablesen, ob sie NFC-fähig sind oder nicht. Hier ist jedoch klar: Alle Smartphones von Apple, ab und inklusive des iPhone 6 sind NFC-fähig.

Du willst es ganz genau wissen? Weiter unten im Artikel haben wir alle iPhones aufgelistet, die NFC-fähig sind.

NFC auf Smartphone aktivieren und deaktivieren

Solltest Du ein Android-Smartphone besitzen, gehe folgendermaßen vor, um NFC zu aktivieren. Gehe auf „Einstellungen“ und anschließend auf „Einstellungen durchsuchen“. Wenn Dein Smartphone NFC-fähig ist, kannst Du hier NFC aktivieren oder deaktivieren.

Lies hier mehr über die NFC-Funktion von Android-Smartphones.

Bist Du im Besitz eines iOS-Smartphones, ist NFC in den meisten Fällen bereits aktiviert und lässt sich auch gar nicht deaktivieren. Dies gilt für die folgenden iPhone-Modelle: iPhone XR, iPhone XS, sowie alle iPhones der Generationen 11, 12, 13 und 14.

Für mehr Informationen und wenn Du wissen möchtest, wie Du NFC für alle anderen iPhone-Modelle aktivierst, lies unseren Artikel dazu: NFC auf dem iPhone aktivieren und deaktivieren: Schritt für Schritt erklärt.

iOS: Diese Smartphones sind NFC-fähig

Im Folgenden haben wir alle iPhone-Modelle aufgelistet, die NFC unterstützen. Du musst also nur in der Liste schauen, ob Dein Modell dabei ist:

• iPhone 6

• iPhone 6 Plus

• iPhone 6s

• iPhone 6s Plus

• iPhone SE

• iPhone 7

• iPhone 7 Plus

• iPhone 8

• iPhone 8 Plus

• iPhone X

• iPhone XS

• iPhone XS Max

• iPhone XR

• iPhone 11

• iPhone 11 Pro Max

• iPhone SE 2020

• iPhone 12 Mini

• iPhone 12

• iPhone 12 Pro Max

• iPhone 13

• iPhone 13 mini

• iPhone 13 Pro

• iPhone 13 Pro Max

• iPhone 14

• iPhone 14 Plus

• iPhone 14 Pro

• iPhone 14 Pro Max

Anfangs war es auf iPhones nur möglich, NFC für Apple Pay zu nutzen. Seit iOS 13.1 kannst Du auch NFC-Tags auslesen oder beschreiben.

Android: Diese Smartphones sind NFC-fähig

Da es so viele verschiedene Hersteller gibt, deren Smartphones mit Android betrieben werden, wäre die Liste an dieser Stelle dementsprechend zu lang. Grundsätzlich gilt aber, wenn Dein Android-Smartphone nicht allzu alt ist, sollte es in der Regel NFC-fähig sein.

Wenn Du wissen willst, ob Dein Handy NFC unterstützt, folge den oben bereits beschriebenen Schritten.

