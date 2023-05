iPhone-Hotspot einrichten: So funktioniert es

Chromecast-Gastmodus: So können Freunde bei Dir Inhalte streamen

Schaust Du Dir häufig zusammen mit Freund:innen Filme an? Mit einem Google Chromecast Video-Adapter funktioniert das noch komfortabler. Er kann das Videosignal auf Dein TV-Gerät streamen, das Dein Smartphone oder ein anderes kompatibles Gerät ausgibt. Doch was ist, wenn jemand anderes etwas auf Deinem TV wiedergeben möchte? Hier kommt der Chromecast-Gastmodus ins Spiel. Gerade in geselliger Runde kommt es vor, dass jemand ein bestimmtes YouTube-Video oder das Angebot eines Streamingdienstes auf Deinem Fernseher zeigen möchte. Doch wenn Du dieser Person Zugriff auf Dein WLAN gewährst, musst Du später möglicherweise Dein Passwort ändern. Google Chromecast am Smartphone einrichten: So geht’s Mit dem Gastzugang für den Chromecast-Adapter sparst Du Dir die Weitergabe Deines Passworts und zeigst Inhalte anderer Personen problemlos auf Deinem TV. So richtest Du den Chromecast-Gastmodus ein Um den Chromecast-Gastmodus zu verwenden, musst Du Dich zunächst mit Deinem Smartphone oder ...