Sci-Fi-Fans aufgepasst: Wir präsentieren den ultimativen „Star Trek“-Marathon und Dino-Action mit Zeitreisebonus! Dir ist mehr nach Comedy oder Mystery? Kein Problem, denn mit GigaTV finden alle Film- und Serien-Fans das Richtige. Welche fünf GigaTV-Highlights wir Dir im Mai besonders ans Herz legen, erfährst Du jetzt.

Vom Star Trek-Marathon bis hin zum Thriller-Abend mit Adam Driver: Das sind Deine GigaTV-Highlights im Mai © 2023 Columbia Pictures Industries, Inc., CWM SP 2020 LLC, and TSG Entertainment II LLC. All Rights Reserved.

1) Serien-Highlight: German Genius – Kida Ramadan auf den Spuren von Ricky Gervais

Du startest am liebsten mit viel Comedy in den Mai? Dann bietet Dir das TV-Paket Vodafone Premium mit Warner TV die perfekte Serie: „German Genius“. Hier begibt sich

der „4Blocks“-Star Kida Khodr Ramadan auf eine selbstironische Reise durch die deutsche Film- und Fernsehlandschaft.

In der fiktiven Geschichte spielt Kida eine Version von sich selbst. Der Schauspieler verzweifelt, denn er bekommt nur Rollen als Gangster oder Clan-Oberhaupt. Um daraus auszubrechen, nimmt er sich ein Mammutprojekt vor: Kida möchte eine deutsche Adaption der gefeierten (realen) britischen Serie „Extras“ drehen. Rückenwind dafür bekommt er vom Schöpfer und Hauptdarsteller der Originalserie, Ricky Gervais, höchstpersönlich.

Diese Meta-Comedy über die deutsche Film- und Fernsehwelt läuft ab dem 23. Mai dienstags um 20:15 Uhr in Doppelfolgen auf Warner TV Comedy oder auch in der Mediathek des Senders auf Abruf.

Good to know: Die britische Serie „Extras“ von Comedian und Regisseur Ricky Gervais erzählt die fiktive Karriere eines Komparsen (Gervais selbst) der zum Serien-Star wird und dabei langsam in der Entertainment-Industrie zermahlen wird.

2) Mystery-Highlight: Der Pass, Staffel 3 – Die finale Staffel des Grusel-Thrillers

Mit dem Pay-TV-Paket Vodafone Premium kommen Mystery-Fans im Mai auf ihre Kosten: An der deutsch-österreichischen Grenze wird eine drapierte Leiche gefunden. Das ist der Auftakt für die Zusammenarbeit zwischen dem Dienstneuling Kommissarin Ellie Stocker (Julia Jentsch) und dem seelisch unterkühlten Inspektor Gedeon Winter (Nicholas Ofczarek). Zwei Staffeln und Mordfälle später muss sich das Duo für eine letzte Ermittlung zusammenraufen. Und das könnte schwer werden, denn nach den einschneidenden und verstörenden Erlebnissen der zweiten Staffel hatten sich ihre Wege vorerst getrennt.

In der dritten und finalen Staffel bekommen es Stocker und Winter mit einem Fall von exzessivem Okkultismus zu tun. „Der Pass“ läuft als TV-Premiere am 4. Mai um 20:15 Uhr in Doppelfolge, dann donnerstags um 20:15 Uhr je eine Folge auf Sky One oder auf Abruf in der Mediathek des Senders. In den Genuss des Senders Sky One kommst Du mit dem Pay-TV-Paket Vodafone Premium.

Alles zum Premium-Sender und der Mediathek: Sky One HD auf GigaTV

3) Thriller-Highlight: Missing – Desktop-Movie im Stil von Searching

Unser Thriller-Highlight im Mai nimmt Dich mit auf eine besondere Suche: Missing ist ein Found-Footage-Film, der sich komplett durch die Kameras der Geräte erzählt, die die Protagonistin benutzt. Das bedeutet, dass Du nur das siehst, was auf ihrem Desktop oder Smartphone zu sehen ist.

June (Storm Reid) soll ihre Mutter vom Flughafen abholen. Diese kommt dort aber scheinbar nie an. Nachdem weder die Polizei noch andere Behörden der 18-Jährigen helfen können, beginnt June selbst nach ihr zu suchen – und Du siehst dabei genau das, was sie auf ihrem Bildschirm sieht.

Erlebe diesen unfassbar spannenden und mitreißenden Mystery-Thriller ab 11. Mai auf Abruf in der Vodafone Videothek.

Falls Du während des packenden Showdowns den Überblick verloren hast, findest Du hier eine Einordnung: Missing: Die Erklärung zum Desktop-Thriller

Missing gehört zu dem Film-Subgenre „Screenlife“. Du hast Gefallen an diesem digitalen Look gefunden? Dann könnten „Searching“ (2018) und „Unfriended“ (2014) etwas für Dich sein!

4) Science-Fiction-Highlight: Star Trek – Alle Klassiker plus Reboot im Mega-Marathon

„Viele Lichtjahre von der Erde entfernt dringt die Enterprise in Galaxien vor, die nie ein Mensch zuvor gesehen hat.“ – verschafft Dir dieser Satz eine Gänsehaut? Dann ist unser Sci-Fi-Highlight im Mai das Richtige für Dich: Erlebe alle Kino-Momente des Raumschiffes Enterprise in einem Mega-Marathon auf SYFY!

Fiebere in „Star Trek II: Der Zorn des Khan“ um den vulkanischen Wissenschaftler Spock. Und schwelge in Nostalgie, wenn sich Kirk und Picard das erste Mal in „Star Trek VII: Treffen der Generationen“ begegnen. Du hast ein dickes Fell und ein großes Herz für Neuinterpretationen? Dann kannst Du Deinen Star Trek-Marathon mit „Star Trek: Into Darkness“ abschließen. Zusätzlich bekommst Du über den ganzen Mai hinweg drei Star Trek-Serien präsentiert. Alle Inhalte der Sonderprogrammierung kommen hier auf einen Blick:

• Alle Kinofilme (Teile 1 bis 10)

• Star Trek: Into Darkness“

• Raumschiff Enterprise (Serie)

• Star Trek: Next Generation (Serie)

• Enterprise (Serie)

Die Sonderprogrammierung startet am 1. Mai und geht bis zum 28. Mai auf SYFY Deutschland. Du willst das intergalaktische Fest erleben? Dann buch Vodafone Premium ganze einfach zu Deinem GigaTV dazu!

5) Kino-Highlight: 65 – Jurassic Park trifft Planet der Affen

Du willst Kino-Feeling in Deinem Wohnzimmer? Dann komm in die Vodafone Videothek! Hier erwartet Dich „65“ mit Adam Driver. Der Sci-Fi-Film wirft Dich 65 Millionen Jahre in die Vergangenheit:

Ein hochentwickeltes Raumschiff stützt nach einem Zusammenprall auf die Erde. Lediglich der Astronaut Mills (Adam Driver) und ein kleines Mädchen namens Koa (Ariana Greenblatt) überleben. Was die Situation kompliziert macht: Mills und Koa sprechen verschiedene Sprachen. In einer prähistorischen Welt müssen sie sich nun zu einer Rettungskapsel durchkämpfen, immer im Blick von Dinosauriern, die die beiden zum Fressen gerne haben. Außerdem droht ein riesiger Meteor alles Leben auf der Erde auszulöschen.

Auf 65 musst Du glücklicherweise gar nicht lange warten: Du findest das Spektakel bereits ab dem 25. Mai in der Vodafone Videothek.

Comedy oder Zeitreise-Action: Welches ist Dein GigaTV-Highlight im Mai?

