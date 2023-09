Preacher Staffel 5: Geht die Serie bei Netflix weiter?

Suzume & Co.: Diese Animes sind wie von Studio Ghibli

Mit „The Boy and the Heron“ flimmert Hayao Miyazakis neuestes Studio Ghibli-Werk über die japanischen Kinoleinwände. Bis wir in Deutschland in den Genuss des Animes kommen, müssen wir uns noch eine Weile gedulden. Du willst die Wartezeit mit ähnlichen Titeln überbrücken, hast aber schon alle Filme von Studio Ghibli gesehen? Keine Sorge, denn wir haben Alternativen parat: Hier stellen wir Dir Animes wie von Studio Ghibli vor.