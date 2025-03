Franka Potente erhält Rolle in Thriller-Serie «Dark Winds»

Mit «Lola rennt» gelang Franka Potente der internationale Durchbruch - das ist mehr als 25 Jahre her. Nach vielen Film- und TV-Auftritten mischt die Wahlkalifornierin nun in einer Thriller-Serie mit.

Franka Potente (50) wird in der Mystery-Thriller-Serie «Dark Winds - Der Wind des Bösen» zu sehen sein. Die Schauspielerin aus dem nord­rhein-west­fä­lisch Dülmen, die mit dem Kultfilm «Lola rennt» (1998) von Regisseur Tom Tykwer den internationalen Durchbruch feierte, soll in der vierten Staffel eine wichtige Gastrolle spielen, wie das Branchenportal «Deadline.com» berichtete. Einzelheiten über die Rolle wurden aber nicht bekannt.

Gerade ist in den USA und in Deutschland (bei RTL Crime) die dritte Staffel des von Kritikern gelobten US-Serienhits angelaufen. Die Dreharbeiten sollen noch in diesem Monat in Santa Fe (US-Bundesstaat New Mexico) beginnen. Der Start der vierten Staffel mit acht einstündigen Folgen ist für 2026 geplant.

«Dark Winds» dreht sich um zwei indigene Ermittler von der Navajo-Stammespolizei, die in den 1970er Jahren im Südwesten der USA Verbrechen aufklären. Als ausführende Produzenten sind «Game of Thrones»-Schöpfer George R. R. Martin und Oscar-Preisträger Robert Redford an Bord.

Potente gab ihr Hollywood-Debüt an der Seite von Johnny Depp in «Blow» (2001). Es folgten die Spionage-Thriller «Die Bourne Identität» (2002) und «Die Bourne Verschwörung» (2004) mit Matt Damon. Sie spielte unter anderem auch in «Che», «Beate Uhse – Das Recht auf Liebe» und «25 km/h» mit. 2020 führte sie bei dem Drama «Home» Regie. Die zweifache Mutter wirke zuletzt in den TV-Serien «Titans», «Echo 3» und «Mayfair Witches» mit.