Alptraum im Ferienparadies

Das Signal | Serienkritik: Gelungenes Psychodrama zwischen Weltraum und Erde

Die Mystery-Dramaserie „Das Signal” nimmt Dich mit zu rätselhaften Entdeckungen in den Weiten des Weltalls. In der vierteiligen Miniserie dreht sich alles um die Suche nach der verschollenen Wissenschaftlerin Paula. Wir haben uns die deutsche Netflix-Produktion mit Florian David Fitz und Peri Baumeister in den Hauptrollen vor Streaming-Start angeschaut. In unserer Kritik zu Das Signal verraten wir Dir, was Du ab dem 7. März auf Netflix erwarten kannst.