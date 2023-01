Von GoldenEye bis GTA: Die 5 schlechtesten Spiele-Remakes aller Zeiten

Featured: Sprechen wie in House of the Dragon: Mit der Duolingo-App kannst Du jetzt Hochvalyrisch lernen

In „House of the Dragon“ sollen hochvalyrische Dialoge noch präsenter zum Einsatz kommen als im Sequel „Game of Thrones“. Mit Duolingo kannst Du die fiktive Sprache Hochvalyrisch lernen und das mit Hilfe eines App-Kurses.