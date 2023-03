The Long Drive: Die coolsten Mods für Deinen Trip

Endlose Weiten, ein altes, aber verlässliches Vehikel und ein Ziel vor Augen: Viel mehr braucht es nicht, um Fans zu begeistern. Mit den passenden Mods wird „The Long Drive“ allerdings noch besser. Wir stellen Dir die Wichtigsten vor und erklären, wie Du Modifikationen installierst.

Wie kann ich Mods für The Long Drive installieren?

Die meisten Mods für The Long Drive lassen sich leider nicht einfach so installieren, sondern benötigen den Modloader des Games. Was allerdings zunächst ein wenig umständlich ist, spart Dir später viel Zeit und sorgt dafür, dass die Modifikationen ohne Probleme laufen. Um den Modloader für The Long Drive zu bekommen, öffnest Du zunächst das Spiel. Hier findest Du im Hauptmenü einen Link zum Discord-Channel der Entwickler. Diesen klickst Du an.

Auf Discord gibt es einen Kanal namens Modloader, auf dem das Tool zum Download bereitsteht. Wenn Du den mod-loader installiert hast, kannst Du damit die meisten Mods für Long Drive einfach hinzufügen. Die beste Auswahl gibt es auf Nexusmods. Hier musst Du Dich erst kostenlos registrieren und kannst dann Mods downloaden. Sollte der Installationsvorgang abweichen, findest Du alle relevanten Infos dazu auf der jeweiligen Mod-Seite.

Besserer Motor und weitere Upgrades

Eine der umfangreichsten Anpassungen für The Long Drive ist der EngineTuner. Alle Extras aufzuführen, würde den Rahmen sprengen, aber wenn Du Dein Auto für den langen Trip bestmöglich ausstatten möchtest, ist diese Modifikation die Erfüllung Deiner Träume. Sie erlaubt Dir zahlreiche Verbesserungen des Motors, der Karosserie und des Getriebes. Ein paar Änderungen an den Optionen gibt es sogar noch dazu.

Ein Truck voller nützlicher Items

Dein Spielspaß hängt in The Long Drive maßgeblich von der Ausrüstung ab. Ein gut ausgestatteter LKW mit zahlreichen nützlichen Utensilien kommt da gerade recht. Truck Save Game liefert Dir einen Speicherstand, der Dich direkt zu dem Laster führt. Diese Mod installierst Du nicht auf dem oben beschriebenen Weg, sondern sicherst den Speicherstand direkt im Ordner /TheLongDrive/Saves.

Optimierte Schatten und Farben

Für viele Gamer:innen macht die eher klassische Grafik des Spiels einen gehörigen Teil des Reizes aus. Wenn Du allerdings die Optik zumindest ein wenig optimieren möchtest, greifst Du am besten zu More Realistic Graphics (Reshade). Diese Mod behält den eigentlichen Stil des Games bei, nimmt allerdings einige kleine Schönheitskorrekturen vor. Schatten, Licht, Reflektionen und Farben wirken etwas realistischer und lassen die Landschaft noch ein wenig mehr strahlen.

Ein zusätzlicher Infobildschirm – eine der besten Mods für The Long Drive



Gehörst Du zu den Menschen, die gerne einen genauen Überblick behalten? Dann könnte Dich CarInfotainmentText interessieren. Die Mod liefert Dir ein In-Game-Menü mit wertvollen Infos über Deinen fahrbaren Untersatz. So hast Du Deine Geschwindigkeit, die Tankfüllung, die Umgebungstemperatur und weitere Werte immer ganz genau im Blick.

Ein Klassiker mit großem Kofferraum

The Long Drive bietet einige Fahrzeuge, die die Herzen von Nostalgiker:inner höherschlagen lassen. Ein besonderes Schmuckstück kannst Du per Mod hinzufügen: Der VAZ 2104 (Lada Riva Estate) wurde von 1984 bis 2012 produziert und feiert nun im Game ein Revival. Das Fahrzeug mit dem unverwechselbaren Kastenlook ist nicht nur hübsch anzusehen, sondern bietet Dir auch jede Menge Stauraum.

The Long Drive Mod auf Deutsch

Wenn Du in der Einsamkeit der endlosen Wüste trotzdem nicht auf Bekanntes verzichten möchtest, gibt es die passende Übersetzung für Dich: German Translation hält, was der Name verspricht und passt die Sprache des Games an. Die Mod fügst Du dafür einfach im Ordner Languages unter TheLongDrive_Data ein und überschreibst die bisher dort hinterlegte Datei. Sprachoptionen gibt es bei Nexusmods auch unter anderem für Arabisch, Russisch und Spanisch.

VW Käfer und Golf für wertvolle Ersatzteile

Beim Thema Klassiker für Liebhaber:innen darf natürlich auch der VW Käfer nicht fehlen. Diesen gibt es auch in The Long Ride. Zwar ist er nicht mehr ganz fahrtüchtig, liefert Dir aber wertvolle Ersatzteile. In der passenden Mod Broken Beetle And Golf Savegame gibt es zusätzlich zum Käfer sogar noch einen Golf hinter dem Haus. Auch diesen Speicherstand fügst Du einfach im entsprechenden Ordner ein.

Mit dem Camper durch die Wüste

Reisen mit Stil und ausreichend Proviant ist in The Long Drive nicht immer ganz einfach. Der Speicherstand W50 with Bus Engine and Extra Stuff schafft allerdings auf beeindruckende Weise Abhilfe. Neben dem vollgetankten Camper mit neuem Motor findest Du hier viele Liter Benzin, Öl, Alkohol und Wasser sowie zusätzliche Kanister, einen Kühlschrank und Fresskörbe. So steht einer sorgenfreien Fahrt nichts mehr im Wege.

Mods zu The Long Drive: Das volle Programm

Die letzte Mod für The Long Drive ist gleichzeitig auch eine der Umfangreichsten. Der Name Savegame With All Vehicles And Many Items verrät es schon: Diese Anpassung lässt kaum einen Wunsch unerfüllt und präsentiert Dir eine Auswahl von allen Fahrzeugen und eine vollgepackte Garage mit allerlei nützlichen Items.

