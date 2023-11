Online-Games sind oft eine große Herausforderung. Besonders bei Shootern und Sportspielen zählt jede Millisekunde. Ob Du schneller bist als Deine Gegner:innen, hängt nicht allein von Deinen Reaktionen ab – auch die Geschwindigkeit der Datenübertragung spielt eine Rolle. Deshalb solltest Du, wenn möglich, Deinen Ping verbessern.

Ping verbessern: So sorgst Du für eine geringe Verzögerung in Online-Spielen

Doch was versteht man unter Ping überhaupt? Im Gaming-Bereich steht dieser Begriff für die Zeitspanne, die Daten für den Weg zwischen Server und PC beziehungsweise Konsole benötigen – diese wird auch Latenz genannt.



Ein Ping von 100 bedeutet etwa, dass Du die Aktion Deines Gegners oder Deiner Gegnerin frühestens nach einer Zehntelsekunde auf Deinem Bildschirm siehst. Frühestens deshalb, weil Fernseher und Monitore selbst noch einmal für eine zusätzliche Verzögerung sorgen – der sogenannte Inputlag. Dieser Inputlag variiert je nach Modell.



Wie hoch sollte der Ping sein?

Die kurze Antwort: so niedrig wie möglich. Im grünen Bereich seid ihr aber ab einer Latenz von 50 Millisekunden abwärts. Ideal ist ein Wert zwischen 10 und 30 Millisekunden. Aber auch wenn es Dir gelingt, den Ping zu verbessern, ist das keine Garantie für ein reibungsloses Spielerlebnis.

Zu einer höheren Latenz kann es dennoch kommen, wenn Du beispielsweise gegen jemanden mit einem deutlich höheren Ping spielst, der gleichzeitig auch noch Host des Matches ist. Zumindest hast Du dann aber keinen Nachteil gegenüber Deinem Gegner oder Deiner Gegnerin.

Latenz verbessern: Welche Internetverbindung empfiehlt sich?

Je höher die Bandbreite, desto besser der Ping? Das stimmt nur bedingt. Denn die transferierte Datenmenge bei Online-Spielen ist eigentlich nicht sehr groß. Ausschlaggebend für einen guten Ping ist viel mehr ein möglichst schneller Beginn der Datenübertragung. Daher musst Du auch auf die Art Deines Internetzugangs achten.

Für eine möglichst geringe Latenz empfehlen sich Kabel- oder Glasfaserinternet, VDSL, DSL2+ oder DSL mit Fastpath. In Kombination mit einer hohen Bandbreite sind so Ping-Werte unter 20 Millisekunden möglich.

Wie Du den Ping noch verbessern kannst

Abgesehen von der Wahl der Internetverbindung gibt es noch weitere Methoden, die Latenz zu verbessern.

• Auf LAN wechseln: Für eine möglichst geringe Verzögerung solltest Du Dich von Deinem WLAN verabschieden und stattdessen über ein LAN-Kabel spielen. Teilweise lässt sich der Ping allein durch diese Maßnahme halbieren.

• Pausiere Downloads und Video-Streams: Ebenfalls verzichten solltest Du auf Downloads und Video-Streams, während Du zockst. Denn Datenverkehr dieser Art konkurriert mit Deiner Online-Verbindung.

• Schließe nicht benötigte Programme: Außerdem empfiehlt es sich, sämtliche Programme zu schließen, die Du nicht benötigst. Manche davon stellen in regelmäßigen Abständen eine Verbindung zum Internet her und können Deinen Ping beeinträchtigen.

• Prüfe und optimiere Deinen NAT-Typ: Darüber hinaus solltest Du Deinen NAT-Typ prüfen und ihn gegebenenfalls optimieren. Die PlayStation 4 unterscheidet etwa zwischen NAT-Typ 1, 2 und 3 – die Xbox One analog dazu zwischen „offen”, „moderat” und „strikt”. Ziel sollte NAT-Typ 1 beziehungsweise „offen” sein. Nur damit kommt es zu keinerlei Einschränkungen. Erreichen kannst Du das, indem Du bestimmte Ports über Deinen Router freigibst. Welche das sind, erfährst Du in der Regel vom Anbieter des jeweiligen Spiels.

• Prüfe auf Dein Endgerät auf Viren: Checke Dein Endgerät mit einem Antivirenprogramm auf Viren und Trojaner, die Deinen Ping eventuell negativ beeinträchtigen.

• Lege eine Whitelist in Deiner Firewall an: Nutzt Du eine Firewall, um Deinen Internetverkehr zu kontrollieren, kann dies zu einer hohen Latenz in bestimmten Anwendungen führen. Die meisten Firewalls besitzen eine Whitelist. Programme, die auf der Whitelist stehen, werden von der Kontrolle ausgenommen.

Auch die Wahl des Servers ist wichtig

In vielen MMOs wie „World of Warcraft“ oder „New World“ kannst Du vor der Charaktererstellung einen Server wählen, auf dem Du spielen möchtest. Das ist auch in manchen kompetitiven Spielen wie „Heroes of the Storm“ oder „League of Legends“ möglich.

Die Wahl des Servers ist einerseits wichtig, um mit Freund:innen gemeinsam zu spielen – und andererseits trägt sie erheblich zu einem guten oder schlechten Ping bei. Je niedriger die Distanz zwischen Deinem Endgerät und dem Server, desto besser wird Dein Ping.

Als Spieler:in aus Deutschland solltest Du also einen Server wählen, der seinen Standort in Europa (und nicht etwa in Asien oder Amerika) hat.

Ping verbessern: Das Wichtigste auf einen Blick

Ab einem Ping von 50 Millisekunden kannst Du vernünftig online spielen.

Ideal ist eine Latenz zwischen 10 und 30 Millisekunden.

Für einen Ping unter 20 Millisekunden benötigst Du den passenden Internetzugang.