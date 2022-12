Die besten PlayStation-Games 2022: Unsere 5 Highlights für die Sony-Konsole

Viel Action, eine Menge Adventure und heiße Rennen haben uns 2022 gerade auf der PlayStation begeistert. Wir stellen Dir unsere fünf Highlights für die Sony-Spielekonsole näher vor: Das sind die besten PlayStation-Games 2022!

Für PlayStation-Zocker:innen war 2022 ein richtig gutes Jahr: Zahlreiche Exklusiv-Titel, darunter eine bunte Mischung aus Action- und Simulationsspielen, sowie ein lang erwartetes Remake haben uns 2022 überzeugt. Wir stellen Dir unsere Highlights für die PlayStation 4 und 5 vor und verraten Dir, bei welchen Games sich der Griff zum Controller (noch einmal) lohnt.

1) God of War Ragnarök: Ein göttliches Action-Adventure

Wir beginnen unsere Liste mit dem aktuellsten Highlight, welches im November exklusiv für die PlayStation erschienen ist: „God of War Ragnarök“. Die Story rund um Kriegsgott Kratos und dessen Sohn Atreus knüpft drei Jahre nach den Geschehnissen des Vorgängers an.

In der imposanten Fortsetzung muss das Vater-Sohn-Duo Entscheidungen treffen, die es in sich haben. Aber God of War Ragnarök hat uns nicht nur aufgrund der dichten Erzählweise begeistert. Gerade die anspruchsvollen Kämpfe, die zahlreichen Nebenmissionen mit ihren ansprechenden Rätseln und die Spielwelt mit ihrer grafischen Brillanz haben uns beeindruckt.

Release: 9. November 2022 Plattformen: PlayStation 4 und 5

Warum der neuste Teil der „God of War“-Reihe ein Spiel ist, das Du nicht so schnell vergessen wirst, verraten wir Dir hier:

2) Horizon Forbidden West: Riesige Robotermonster und eine fesselnde Story

Bereits zu Beginn des Jahres konnten sich PlayStation-Fans auf eine Fortsetzung freuen. In „Horizon Forbidden West“ macht sich Protagonistin Aloy gen Westen auf und stößt bei ihrem Abenteuer auf neue Robotermonster, alte und neue Bekannte sowie eine grafisch bombastische Open-World.

Kurz nach den eigentlich abgeschlossenen Ereignissen aus „Horizon Zero Dawn“ muss Aloy wieder los und gegen eine mysteriöse Plage ankämpfen. Dafür macht sie sich auf die Suche nach einem Backup der Künstlichen Intelligenz Gaia. Neben der Hauptmission, die Dich quer durch atemberaubende Landschaften führt, gibt es zahlreiche Nebenquests, die Horizon Forbidden West zu einem abwechslungsreichen und ausgefüllten Spiel werden lassen. Diese Kombination macht das PlayStation-Game zu einem echten Highlight 2022.

Release: 18. Februar 2022 Plattformen: PlayStation 4 und 5

Unser komplettes Fazit zu Horizon Forbidden West liest Du hier:

3) Ghostwire: Tokyo – Mystische Zauberei in Japans Hauptstadt

In „Ghostwire: Tokyo“ ist das Realität, was kaum vorstellbar ist: Die Millionenmetropole Tokyo ist komplett menschenleer. 99 Prozent der Bevölkerung der japanischen Hauptstadt sind plötzlich verschwunden. Der Protagonist Akito gehört zu dem verbleibenden einem Prozent und begegnet auf seiner Suche nach der Ursache zahlreichen guten und bösen Geistern.

Dank seines Geisterbegleiters KK bekommt Akito magische Kräfte und begibt sich auf mystische Streifzüge durch die Geisterstadt. Neben der Hauptmission, Akitos Schwester zu finden und das Rätsel rund um den mysteriösen Oberboss zu lösen, gibt es auch zahlreiche kleinere Missionen, die sich lohnen. Die Kämpfe bestreitest Du mit Magie, die hervorragend aussieht und auch der Rest des neonfarbenen Tokyos kann sich sehen lassen. Ghostwire: Tokyo ist definitiv ein Game für Japan-Fans.

Release: 25. März 2022 Plattformen: PlayStation 5 und Windows PC

Was genau uns begeistert hat, liest Du hier:

4) The Last of Us Part 1: Ein echter Remake-Kracher

Du hast noch keinen „The Last of Us“-Teil gespielt? Dann wird es spätestens jetzt Zeit, denn mit „The Last of Us Part 1“ ist im September ein gelungenes Remake des postapokalyptischen Action-Adventures erschienen. Bereits 2013, als das Original für die PlayStation 3 erschienen ist, hat das Game Kritiker:innen und Spieler:innen begeistert. Das lag zum einen an den Protagonist:innen Ellie und Joel und deren mitreißender Geschichte. Zum anderen aber auch an dem düsteren Gameplay und den fiesen Pilzmutanten-Zombies.

Das Remake hat nichts an der Story verändert, wohl aber an technischen Details: An Gameplay-Finesse und natürlich der Grafik wurde ordentlich geschraubt. Eine präzisere Mimik, die allgemein verbesserte Detailtiefe und der optimale Einsatz des DualSense Controllers machen das Remake perfekt für Neueinsteiger:innen und Wiederkehrende in die Welt von The Last of Us.

Release: 2. September 2022 Plattformen: PlayStation 5

Warum The Last of Us Part 1 nicht in der Liste der besten PlayStation-Games 2022 fehlen darf, liest Du hier:

5) Gran Turismo 7: Eine Rennsimulation der Spitzenklasse

Nicht nur Action-Adventure-Begeisterte hatten ein gutes Gaming-Jahr mit der PlayStation, sondern auch Rennsimulations-Fans. „Gran Turismo 7“ wartet mit top Grafik, über 400 Fahrzeugen, vom Mini-Cooper bis hin zum Formel-1-Boliden, sowie realistischer Fahrdynamik auf. Dabei möchte das Game nicht nur eingefleischte Simulationsfans abholen, sondern auch Neulinge der Serie mitnehmen.

Gelungen ist das durch den immensen Fuhrpark, die gestochen scharfe Optik und die zahlreichen Tipps im Lizenz-Center. Dort kannst Du gerade als Frischling wichtige Grundlagen erlernen und somit auch die Fahrdynamik schnell meistern.

Release: 4. März 2022 Plattformen: PlayStation 4 und 5

Warum Gran Turismo 7 ein Rennsimulationsspiel der Spitzenklasse ist, bekommst Du hier ganz genau erklärt:

Du zockst am liebsten auf Deiner PlayStation? Verrate uns in den Kommentaren, welches Game Du für die Konsole 2022 besonders gern gespielt hast.

