Death Stranding: Die coolsten und besten Mods

Das Fortbestehen der Menschheit zu sichern wird noch aufregender mit den spannenden „Death Stranding”-Mods. Sie können Dein Spielerlebnis verbessern oder verpassen Dir einen individuellen Look. Wir zeigen Dir die besten.

Wie installiere ich Mods für Death Stranding?

Möchtest Du Mods in Death Stranding nutzen, solltest Du zunächst ein Backup Deiner Speicherfortschritte erstellen. Dann lädst Du die Mod Deiner Wahl herunter und speicherst sie im Spieleordner. Hier sollte sich auch die Datei ds.exe befinden. Wenn Du die Anpassungen über Nexusmods beziehst, ist außerdem eine vorherige Registrierung notwendig.

Nexusmods ist nicht nur der größte Anbieter für die besten Mods für Death Stranding, sondern liefert Dir auf der jeweiligen Downloadseite auch eine detaillierte Installationsanweisung. Je nach Mod kann diese einige weitere Schritte beinhalten oder von dem oben erklärten Vorgehen abweichen.

Gibt es die Mods für Death Stranding nur für PC?

Die hier vorgestellten Death Stranding Hacks sind für die PC-Version des Games gedacht. Für die Konsolen-Variante sind einige Cheat-Tables erhältlich, die meisten Mods funktionieren allerdings nicht ohne Weiteres.

Die beste Grafik-Mod für Death Stranding

Die Abenteuer von Sam Porter Bridges finden grundsätzlich bereits in einer faszinierenden Umgebung statt. Mit der passenden Grafik-Mod machst Du Death Stranding aber sogar noch ein Stückchen atemberaubender. Es gibt verschiedene Varianten und Möglichkeiten, besonders empfehlenswert ist allerdings die Mod „Simple Realistic 3D for Death Stranding“.

good news about death stranding pc mods pic.twitter.com/PJrqo5yUDG — Chip Cheezum (@ChipCheezum) December 31, 2020



Diese macht das Spiel insgesamt ein wenig heller und verbessert gleichzeitig viele kleinere Details und Schatten. Das Ergebnis ist ein gestochen scharfes Bild, das gerade beim Blick in die Ferne voll zur Geltung kommt.

Übermenschliche Fähigkeiten und mehr

Death Stranding ist durchaus fordernd, weshalb der passende Cheat-Table unter Umständen doch ganz gelegen kommt. Für diese Zwecke ist die beste Mod „Death Stranding Director’s Cut Cheat Table“. Einmal installiert, bietet sie vielfältige Möglichkeiten, um einzelne Merkmale zu verbessern oder gleich komplett übermenschliche Fähigkeiten zu entwickeln. Von höherem Tempo und besserer Ausdauer bis zum Flight-Mode oder Unsterblichkeit ist so alles für Dich dabei.

Verändere Sams Aussehen

Mit Norman Reedus, bekannt als eines der wenigen bis zum Ende verbliebenen Cast-Mitglieder von The Walking Dead, hat das Game einen markanten Hauptdarsteller. Möchtest Du das Aussehen von Hauptfigur Sam trotzdem verändern, stehen Dir dafür gleich mehrere verschiedene Mods in Death Stranding zur Verfügung.

Bevorzugst Du einen etwas jünger aussehenden Helden, liegst Du mit „Sam’s Face Retexture“ richtig. Diese Mod verändert das Gesicht des Protagonisten, lässt den Bart verschwinden und kreiert so einen jugendlicheren Sam. Den entgegengesetzten Weg geht „White-haired Sam“, mit dem der Hauptdarsteller weiße Haare und damit einen etwas gesetzteren Look bekommt. „Joker textures mod for Death Stranding“ verwandelt ihn hingegen in Batmans grinsenden Erzfeind.

Eine Umgebung nach Deinem Geschmack

„B I O M E“ ermöglicht Dir die Anpassung der Spielewelt und sorgt so für ein besonders atmosphärisches Erlebnis. Bei dieser tollen Mod für Death Stranding hast Du die Wahl zwischen vier verschiedenen Modi: „Vita“ steht für saftige grüne Wiesen, „Tundra“ für eine eher unwirtliche Umgebung, „Moss“ verwandelt die Welt in Feuchtgebiete und „Mortem“ kreiert eine post-apokalyptische Welt.

Gibt es Rucksack-Mods für Death Stranding?

Eine eigene Mod für Deinen Rucksack ist für Death Stranding bisher nicht erhältlich. Dafür hast Du die Möglichkeit, Deine Tasche im Spiel selbst anzupassen. Dein Ansprechpartner hierfür ist der Prepper Thomas Southerland, den Du im Distribution Centre South in Lake Knot City triffst. Belieferst Du ihn mit Ware, hilft er Dir mit der Anpassung Deines Rucksacks.

Dafür nimmst Du zunächst mit einem Truck einige Lieferungen vor. Begib Dich danach in Deine privaten Räume und schau in die Richtung, in der sich BB befindet. Jetzt kannst Du „Customise Backpack“ auswählen und unter anderem eine größere Batterie, einen weiteren Behälter für Munition oder einen Stabilisator hinzufügen.

Existieren Multiplayer-Mods für Death Stranding?

Multiplayer- oder Koop-Mods sind für Death Stranding nicht erhältlich. Das Game hat aber dennoch eine Online-Version, in der Du durchaus mit anderen Spieler:innen interagieren kannst. So nimmst Du unter anderem Ladungen auf, die hinterlassen wurden, oder profitierst von bereits errichteten Strukturen und Gebäuden. Auch Anfragen kannst Du stellen und Dir die Waren so an einen bestimmten Briefkasten liefern lassen.

Um selbst anderen Gamer:innen zu helfen, hinterlegst Du zum Beispiel Ladungen an UAC-Zentren oder spendest Waffen und Ausrüstungen an Briefkästen. So gibt es also auch ohne eigene Mod eine Multiplayer-Funktion in Death Stranding.

Willst Du einige dieser coolen Mods in Death Stranding direkt ausprobieren? Schreib uns in die Kommentare, wie sehr sich Dein Spielspaß dadurch verbessert hat.

