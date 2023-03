Company of Heroes 3: Die besten Tipps und Tricks zum RTS-Brett

Featured: Sons of the Forest – Fundorte: GPS-Peilsender, Schaufel & Co. auf der Karte finden

In “Sons of the Forest“ sind zahlreiche wichtige Gegenstände versteckt. Sobald Du sie an den jeweiligen Fundorten aufgesammelt hast, sorgen die Items für viele Annehmlichkeiten in Sons of the Forest. Wir zeigen Dir, wo die wichtigsten Items versteckt sind und wie Du sie erhältst.