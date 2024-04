Dortmunds Schlotterbeck hofft weiter auf EM-Teilnahme

Die Konkurrenz ist groß, doch Innenverteidiger Nico Schlotterbeck will mit zur EM. Sein letztes Länderspiel jedoch ist lange her, und der amtierende Bundestrainer hat ihn noch nie nominiert.

Nico Schlotterbeck hofft weiterhin auf seine Teilnahme an der Fußball-EM im Sommer.

Im Interview des TV-Senders «Sky» antwortete der Innenverteidiger von Borussia Dortmund auf die Frage, ob Bundestrainer Julian Nagelsmann auf ihn verzichten könne: «Wenn es nach mir geht, nicht.» Allerdings hat Nagelsmann seit seinem Amtsantritt im vergangenen September den 24 Jahre alten Profi von Borussia Dortmund noch nicht einmal nominiert.

«Ich hoffe, dass er es irgendwann mal macht, am liebsten im Sommer», sagte Schlotterbeck, der seine bisherigen elf Einsätze im DFB-Trikot allesamt vor Nagelsmanns Amtsübernahme absolviert hat. Schlotterbeck, der sein Länderspiel-Debüt im März 2022 beim 2:0-Sieg gegen Israel gab, kam auch bei der WM in Katar zu zwei Nationalmannschafts-Einsätzen.

Doch aufgeben will der 24-Jährige nicht, beim Champions-League-Halbfinalisten BVB ist er trotz namhafter Konkurrenten wie Mats Hummels und Niklas Süle in der Innenverteidigung gesetzt. Mit Blick auf den EM-Kader von Nagelsmann sagte Schlotterbeck: «Ich probiere, mit Leistung zu überzeugen. Und wenn ich das am Schluss hinkriege und er mich nominiert, dann freue ich mich. Wenn es nicht so ist, dann ist es Fußball, dann muss ich weiter nach vorne schauen. Aber ich gebe mein Bestes, damit es passiert.»