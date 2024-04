Manchester City muss weiter auf Haaland verzichten

Im Rennen um die englische Fußball-Meisterschaft muss Manchester City weiter auf Erling Haaland verzichten. Der 23 Jahre alte Stürmerstar sei für das Spiel bei Brighton & Hove Albion am Donnerstag (21.00 Uhr/Sky) nicht bereit, sagte Trainer Pep Guardiola.

Haaland hatte sich am Mittwoch voriger Woche beim Champions-League-Aus gegen Real Madrid eine Muskelverletzung zugezogen. Er fehlte dem Triple-Sieger bereits am vergangenen Samstag beim 1:0 gegen den FC Chelsea im FA-Cup-Halbfinale im Londoner Wembley-Stadion.

Guardiola stellte einen Einsatz des norwegischen Nationalspielers für das folgende Spiel am Sonntag bei Nottingham Forest in Aussicht. Mit 20 Liga-Toren ist Haaland der Toptorschütze des Titelverteidigers, der im Rennen mit dem FC Arsenal und dem FC Liverpool alles in der eigenen Hand hat.