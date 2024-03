CDU mahnt Befreiung von Gema-Gebühren für Vereine an

Motorradfahrer prallt gegen Baum und wird schwer verletzt

Ein 18 Jahre alter Motorradfahrer ist im Weimarer Land gegen einen Baum geprallt und dabei schwer verletzt worden. Der Mann fuhr am Samstag in Bad Berka in Richtung Weimar und geriet mit seinem Motorrad gegen einen Bordstein, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der 18-Jährige stürzte demnach und prallte gegen den Baum am rechten Fahrbahnrand. Er wurde in eine Klinik gebracht. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.