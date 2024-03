Wassersportart Foilen in Sachsen weiterhin möglich

2023 weniger Boote auf Leipziger Wasserstraßen geschleust

In der vergangenen Wassersportsaison sind die beiden Schleusen in Leipzig weniger genutzt worden als im Jahr zuvor. Zwischen Anfang April und Ende Oktober 2023 wurden 31.260 Wasserfahrzeuge, vor allem Paddelboote, gezählt - in der Vorsaison waren es 32.194, wie die Stadtverwaltung am Dienstag vor Beginn der neuen Saison mitteilte. Gut zwei Drittel der Boote passierten die Schleuse Connewitz.