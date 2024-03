Fünf Fakten zum Spiel von RB Leipzig gegen den FSV Mainz 05

Nach der Länderspielpause geht es für Leipzig gegen Mainz weiter. Die Gäste kommen mit einer besonders schlechten Auswärtsbilanz.

- Mainz hat seit 17 Spielen auswärts nicht mehr gewonnen. Vereinsintern ein Negativ-Rekord. Dennoch kann der FSV hoffnungsvoll nach Leipzig reisen. Denn den bisher letzten Sieg im fremden Stadion feierte man in Leipzig. Am 1. April 2023 gab es ein 3:0.

- Lois Openda kann gleich in seiner ersten Leipziger Saison mit Timo Werner gleichziehen. Zumindest in einer Statistik. Werner traf in der Spielzeit 2019/20 in 17 Saisonspielen. Openda hat seine bisher 19 Tore auf 16 Spiele verteilt.

- Zuletzt feierte Mainz einen wichtigen Heimsieg gegen Bochum. Mit Blick auf die Auswärtsbilanz reist der Club mit einem 1:8 bei Bayern München nach Leipzig. Blamabel? Ja. Die höchste Auswärtsniederlage? Nein. Die gab es in Leipzig. Am 2. November 2019 verlor man 0:8.

- Der neue Mainzer Trainer Bo Henriksen legt offenbar besonders viel Wert auf Standardsituationen. In seinen fünf Spielen als Chefcoach traf Mainz sechsmal. Dabei resultierten fünf Tore aus ruhenden Bällen.

- Trotz gelegentlicher Diskussionen um unnötige Gegentore stellt Leipzig die drittbeste Abwehr der Liga. Noch besser läuft es mit Blick auf die eigene Geschichte offensiv. Nach 26 Spieltagen stehen 60 Tore auf der Haben-Seite. Besser war man mit 63 Treffern nur in der Spielzeit 2019/20.