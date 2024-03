Erfurt und Jena erstatten Strafanzeige nach Derby-Krawallen

Polizei durchsucht vor Thüringen-Derby Wohnungen von Fans

Die Polizei hat vor dem nächsten Thüringen-Derby insgesamt zwölf Objekte von Fußballfans in Thüringen und Sachsen-Anhalt durchsucht. Die Durchsuchungen, die am Dienstag um 6.00 Uhr begannen, betrafen Wohnungen in Arnstadt, Eisenach, Erfurt, Jena, Naumburg und Weimar, wie die Polizei mitteilte. Die Staatsanwaltschaft Erfurt ermittele wegen schweren Landfriedensbruchs in der organisierten Fußballfanszene.