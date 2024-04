Temperaturen in NRW kühlen auf 17 Grad Celsius ab

Nach den sommerlichen Temperaturen kühlt es in NRW etwas ab. Es bleibt trotzdem recht warm und meistens trocken.

Die Menschen in Nordrhein-Westfalen erwartet in den nächsten Tagen kühleres Wetter als noch an den sommerlichen Vortagen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, werden am Dienstag Höchstwerte von bis zu 17 Grad erwartet. Dabei bleibt es meist bewölkt. Laut der Prognosen lockert die Wolkendecke im Laufe des Tages größtenteils auf. In höheren Lagen, wie der Eifel und dem Sauerland, sind nur 10 bis 12 Grad zu erwarten.

Den Meteorologen des DWD zufolge kommt es im Norden zu frischem Südwestwind, der mit stürmischen Böen hinwegzieht. In der Nacht zum Mittwoch kann es vereinzelt zu Schauern kommen, bei Temperaturen von 2 bis 7 Grad.

Auch am Mittwoch bleibt es trocken bei Temperatur-Höchstwerten von 14 bis 17 Grad, im Sauerland bis zu 9 Grad. In der Nacht zum Donnerstag kühlt es deutlich ab, laut Wetterdienst teilweise bis auf 5 Grad. In Talregionen soll es sogar zu Frost kommen. Am Donnerstag ist vereinzelt mit leichtem Regen zu rechnen bei Temperatur-Höchstwerten von 15 bis 18 Grad. In Bergregionen wird es mit durchschnittlich 11 Grad etwas kühler.