Mildes und trockenes Wetter in Hessen

Der Deutsche Wetterdienst prognostiziert für Hessen milde Temperaturen. Größtenteils bleibt es in den meisten Teilen des Landes trocken.

Die Menschen in Hessen erwartet wolkiges und trockenes Wetter bei frischen bis milden Temperaturen.

Dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge werden am Mittwoch 13 bis 16 Grad erreicht. In höheren Regionen werden es nur um die 10 Grad. Dabei weht ein schwacher bis mäßiger Westwind. Am Vormittag wird noch mit Wolken gerechnet, zum Nachmittag und Abend hin reißt die Wolkendecke auf.

In der Nacht zum Donnerstag kühlt es deutlich ab. Tiefstwerte von 1 bis 4 Grad werden erwartet, in den Bergen 0 Grad. Laut den Meteorologen kann es dort gebietsweise auch Bodenfrost geben.

Am Donnerstag ist es bewölkt und es kann in manchen Regionen etwas Regen geben. Im Südosten bleibt es heiter und trocken. Laut Wetterdienst können im Laufe des Tages Höchstwerte von 16 bis 19 Grad erreicht werden. In der Nacht zum Freitag kann es im Norden vereinzelt regnen bei Tiefstwerten von 6 bis 9 Grad.

Wie der Wetterdienst prognostiziert, wird es am Freitag wolkig und in den meisten Gebieten trocken bei Höchstwerten von 18 bis 22 Grad. Nur im Norden werden ein paar Tropfen erwartet.