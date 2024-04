Milde Temperaturen und viele Wolken in Nordrhein-Westfalen

Milde Temperaturen, viele Wolken und ein bisschen Regen: Das ist der Wetterausblick für Nordrhein-Westfalen.

Frische bis milde Temperaturen erwarten die Menschen in Nordrhein-Westfalen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, soll es am Mittwoch bei Temperaturen von 13 bis 16 Grad am Vormittag bewölkt bleiben. Im Hochsauerland werden nur 9 Grad erwartet. Im Norden kommt es zu Schauern, im Rest des Landes bleibt es trocken.

Die Wolkendecke soll im Laufe des Nachmittags und des Abends den Prognosen zufolge aufreißen. Der Wind weht schwach bis mäßig.

In der Nacht zum Donnerstag kühlt es laut den Meteorologen des DWD merklich ab. Bei wieder stärker werdender Bewölkung werden Tiefstwerte zwischen 5 und 9 Grad erwartet. In den Bergen wird es bei durchschnittlich einem Grad noch kälter. In manchen Gebieten wird vereinzelt Bodenfrost erwartet.

Laut der Vorhersage werden am Donnerstag 14 bis 18 Grad erwartet. Vereinzelt regnet es leicht. In der Nacht zum Freitag kühlen die Temperaturen auf 8 bis 12 Grad ab. In Bergregionen erwartet der Wetterdienst 6 Grad.

Zum Wochenende hin soll es laut den Prognosen bewölkt sein. Teilweise erwarten die Experten leichten Regen. Bei Höchstwerten zwischen 18 und 21 Grad soll schwacher bis mäßiger Westwind wehen.