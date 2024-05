Leverkusen vor drittem Einzug in ein Europacup-Finale

Europa League: Schachtar Donezk in Hamburg gegen Marseille

Im Hamburger Volksparkstadion wird es am 15. Februar zum Europa-League-Duell zwischen Schachtar Donezk und Olympique Marseille kommen. Wegen des Krieges in der Heimat trägt der ukrainische Meister seine internationalen Heimspiele in dieser Saison in Hamburg aus. Für die beiden Playoff-Spiele zur Qualifikation für das Achtelfinale bekam Schachtar am Montag in Nyon den französischen Spitzenclub zugelost. Das Rückspiel in Marseille findet am 22. Februar statt.