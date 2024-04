Energieversorger EWE mit deutlich höherem Betriebsgewinn

EWE erhöht Strom- und Gaspreise

Der Oldenburger Versorger EWE erhöht die Strom- und Gaspreise. Zum 1. April hebe man für Kundinnen und Kunden in der Grundversorgung die Preise an, kündigte das Unternehmen am Dienstag an. Betroffen seien insgesamt 210.000 Strom- und 105.000 Gaskundinnen und -kunden. Die Mehrkosten beim Strom bezifferte EWE für einen Durchschnittshaushalt mit einem Jahresverbrauch von 2800 Kilowattstunden auf 62 Euro pro Jahr, beim Gas seien es bei einem Durchschnittshaushalt mit einem Verbrauch von 17.500 Kilowattstunden Erdgas 455 Euro Aufschlag pro Jahr.