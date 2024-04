LNG-Terminal: Ostbeauftragter hofft auf sinkende Gaspreise

LNG-Terminal soll zunächst mit einem Spezialschiff starten

Auf Rügen soll bald ein umstrittenes LNG-Terminal an den Start gehen. In der ersten Phase soll das Spezialschiff «Transgas Power» im Hafen von Mukran Flüssigerdgas in Gas umwandeln und in das Leitungsnetz einspeisen, voraussichtlich vom Frühjahr an auch die «Neptune».