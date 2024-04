Fußgängerin unter Lkw eingeklemmt: Lebensgefährlich verletzt

Mann fährt an A8 gegen Findling: Lebensgefährlich verletzt

Ein Autofahrer ist bei einem Unfall an einem Rastplatz der Autobahn 8 nahe Heusweiler lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war der 68-Jährige am Samstagnachmittag in Richtung Zweibrücken unterwegs und wollte am Rastplatz Kutzhof abfahren. Aus zunächst ungeklärter Ursache sei er dabei nach links von der Fahrbahn abgekommen und im Grünstreifen ungebremst gegen einen dort liegenden Findling gefahren. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Kleinwagen in die Luft katapultiert und überschlug sich mehrfach, bevor er an dem Rastplatz auf dem Dach liegen blieb.