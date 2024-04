Acht Verletzte bei Zusammenstoß von drei Autos nahe München

Missglücktes Überholmanöver: Ein Toter und sechs Verletzte

Ein missglücktes Überholmanöver hat am Samstag auf einer Landstraße bei Haltern am See zu einem schweren Verkehrsunfall mit einem Toten und sechs Schwerverletzten geführt. Ein 53 Jahre alter Autofahrer habe auf der L612 in Nordrhein-Westfalen trotz striktem Überholverbot versucht, vor ihm fahrende Autos zu überholen, sagte ein Polizeisprecher am Samstagabend. Dabei sei sein Wagen frontal mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen, hieß es in einer Mitteilung der Polizei. Der 53-Jährige wurde in seinem Auto eingeklemmt und starb noch an der Unfallstelle.