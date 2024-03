Verfolgungsjagd: Autofahrer unter Warnschüssen festgenommen

Nächtliche Schüsse - 48-Jähriger stellt sich der Polizei

Nach einem nächtlichen Streit in Bonn mit mehreren Schüssen hat sich der mutmaßliche Schütze in Castop-Rauxel der Polizei gestellt. Der 48-Jährige habe dabei seine Waffe mitgebracht und der Polizei übergeben, teilte die Bonner Polizei am Dienstag mit. Zu den Hintergründen gab es zunächst keine näheren Angaben. Der Verdächtige sei vorläufig festgenommen worden und werde noch am Dienstag nach Bonn überstellt, hieß es in der Mitteilung.