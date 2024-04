Glätte-Unfälle auf Autobahnen in Baden-Württemberg

Mehrere Unfälle bei Schnee und Glätte in Rheinland-Pfalz

Wegen Glätte und Schneefalls ist es am Freitag und Samstag auf den Straßen in Rheinland-Pfalz zu mehreren Unfällen gekommen. In den meisten Fällen blieb es bei Blechschäden. In der Nacht zum Samstag verloren zwei junge Männer auf einer glatten Brücke in Niederfischbach (Landkreis Altenkirchen) die Kontrolle über ihre Autos, wie die Polizei in Betzdorf mitteilte. Zunächst kam demnach ein 18-Jähriger mit seinem Wagen von der eisglatten Fahrbahn ab und prallte in eine Leitplanke, ehe er auf der Gegenfahrbahn zum Stehen kam.