Bürger Nordmazedoniens wählen Parlament und Staatsspitze

Bürgermeisterwahlen in Kloster Lehnin und Stahnsdorf

In Kloster Lehnin und Stahnsdorf im Landkreis Potsdam-Mittelmark finden am Sonntag Bürgermeisterwahlen statt. Von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr sind die Wahlberechtigten aufgerufen, an die Wahlurnen zu treten. Sollte kein Bewerber im ersten Wahlgang mehr als 50 Prozent der Stimmen erhalten, ist eine Stichwahl erforderlich. Außerdem müsste die Stimmenanzahl des jeweiligen Bewerbers oder der Bewerberin mindestens 15 Prozent aller Wahlberechtigten umfassen, wie die Wahlleitung in den Gemeinden mitteilte.