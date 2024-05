Apple macht iPad stärker zur Notebook-Konkurrenz

iPhone SE, iPad Air und mehr: Die Neuheiten vom Apple-Event 2022 im Überblick

Auf dem Apple-Event im März gab es nicht nur ein neues iPad Air und neue Macs zu bestaunen, sondern auch eine brandneue Version des iPhone SE. Jetzt mit 5G und richtig viel Leistung im Gepäck. Du möchtest wissen, was Apple alles präsentiert hat und was die Neuheiten auf dem Kasten haben? Dann bist Du hier genau richtig, denn jetzt kommt der Überblick über das Apple-Event. iPhone SE 5G beim Apple-Event: So kompakt kann Topleistung sein Das neue iPhone SE hat wirklich viel auf dem Kasten. Wir gehen der Reihe nach durch, was auf dem Apple-Event präsentiert wurde: Geschützt durch Ceramic Shield Das neue iPhone SE wirkt auf den ersten Blick vertraut. Das Display ist mit 4,7 Zoll genauso groß wie beim Vorgängermodell. Auch der Homebutton mit TouchID ist geblieben. Hat sich außen also überhaupt etwas geändert? Ja, aber die größte Änderung am Äußeren ist unsichtbar, denn es geht um den Schutz. Das iPhone SE (2022) wird nämlich durch das besonders stabile Ceramic ...