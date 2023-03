Kurz vor seinem 80. Geburtstag wird Robert De Niro 2023 zum ersten Mal als Hauptdarsteller in einer Serie zu sehen sein. „Zero Day“ heißt der Netflix-Sechsteiler. Darin wird es um ein Thema gehen, das den Schauspieler schon häufiger beschäftigt hat. Alles, was bisher zur Thriller-Serie Zero Day mit Robert De Niro bekannt ist, liest Du jetzt!

Zero Day mit Robert De Niro: Die erste große Serie mit dem Hollywood-Star © 2019 Netflix US, LLC. All rights reserved.

Zwei Oscars und ein Platz in fast allen Auflistungen der besten Schauspieler:innen überhaupt: Seit inzwischen 60 Jahren ist Robert De Niro nicht aus Hollywood wegzudenken. Zu seinen herausragendsten Streifen zählen unter anderem „Taxi Driver“, „Wie ein wilder Stier“, „Goodfellas“ und „Heat“. Da ist es kaum zu glauben, dass Zero Day De Niros erste Hauptrolle in einer Serienproduktion sein wird. Denn bisher ist er nur als Gast in Serien aufgetreten. So war er zum Beispiel in einer Folge der „Sesamstraße“ zu sehen und wirkte – wie viele US-Stars – in ein paar Episoden des beliebten Comedy-Formats „Saturday Night Live“ mit. Wovon die Netflix-Serie handeln soll und wer außer De Niro noch daran arbeitet, erfährst Du bei uns.

Worum wird es in Netflix‘ Zero Day gehen?

„Zero Day stellt die Fragen, die jedem durch den Kopf gehen“, gibt Netflix in einer kurzen Logline über die Serie preis. Es gehe darum, wie wir die Wahrheit finden – in einer krisengeschüttelten Welt, die scheinbar von Kräften zerrissen wird, die sich unserer Kontrolle entziehen. Außerdem soll es um die Frage gehen, inwiefern diese Kräfte mit den Verschwörungstheorien und Hinterlistigkeiten der heutigen Zeit zu tun haben und ob sie vielleicht sogar menschengemacht oder gar ein Fantasieprodukt sind.

Über die genaue Handlung verrät diese Beschreibung noch nicht allzu viel, doch sie passt zu einem Video, das Robert De Niro in den sozialen Medien postete, kurz bevor Donald Trump zum Präsidenten der USA gewählt wurde. „Er ist ein Schwein, er ist ein Betrüger, ein schlechter Schauspieler“, wetterte der Hollywood-Star in dem etwa einminütigen Clip. Außerdem sagte er: „Es macht mir große Sorgen, dass wir in die falsche Richtung unterwegs sein könnten.“

Die bisherigen Infos über Zero Day lesen sich, als könnte es in der Thriller-Serie um genau solche politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen gehen.

Crew und Cast: Wer wirkt neben Robert De Niro an Zero Day mit?

Schon die Besetzung des Regiestuhls verspricht einiges, denn die Zügel wird Lesli Linka Glatter in der Hand halten, die bereits an hochkarätigen Serien wie „Homeland“ und „Mad Men“ mitarbeitete. Für die Entwicklung und Produktion von Zero Day sind Eric Newman („The Watcher“, „Narcos“) und Noah Oppenheim („Jackie“, „The Thing About Pam“) zuständig.

„Ich bin schon mein ganzes Leben lang ein Fan von Robert De Niro“, gab Newman in einem Interview preis. „Ihn als Produktionspartner und Star in dieser Show zu haben, übersteigt meine kühnsten Träume.“

Besonders spannend: Die beiden Autoren holten für Zero Day den Pulitzer-Preisträger Michael S. Schmidt an Bord, der für die New York Times aus Washington D.C. berichtet, und zwar über Themen wie nationale Sicherheit und Strafverfolgung. Oppenheim bezeichnete Zero Day als „aus der Realität gegriffenen Thriller“. Du darfst Dich also wohl auf eine Geschichte freuen, die von einem echten Insider mitentwickelt wurde. Wer neben Hauptdarsteller Robert De Niro in der Serie mitspielen wird, ist bisher noch nicht bekannt.

Release: Wann startet Zero Day auf Netflix?

