Schauspieler Hochmair kämpfte mit Leseschwäche

Nestroy-Preis für Jelinek-Uraufführung am Deutschen Theater

Die Inszenierung von Elfriede Jelineks «Angabe der Person» am Deutschen Theater in Berlin hat den diesjährigen Nestroy-Preis für die beste Produktion im deutschsprachigen Raum gewonnen. Regisseur Jossi Wieler nahm am Sonntagabend in Wien die Auszeichnung für die Uraufführung des Stückes entgegen, in dem die Literaturnobelpreisträgerin unter anderem den Holocaust thematisiert. Wieler wies in seiner Dankesrede auf die Bedeutung von Jelineks Werk in einer Zeit hin, «in der Juden hier und andernorts ihres Lebens schon wieder nicht mehr sicher sein können».